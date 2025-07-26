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В Красноярском крае произошел сбой в работе мобильной связи

Жители Красноярского края пожаловались на перебои в работе мобильной связи
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Depositphotos

В Красноярском крае поступают жалобы из-за перебоев в работе мобильной связи. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, сбои наблюдаются в работе операторов T2, МТС и Мегафон. Проблемы со связью начались на территории региона около 12:30 по московскому времени и продолжались до 14:45 по мск. За сутки на операторов поступило около 8 тыс. обращений от различных абонентов. Помимо этого, некоторые пользователи пожаловались на сбой в работе мобильных приложений операторов связи.

До этого во втором квартале 2025 года в России был зафиксирован значительный всплеск интереса к спутниковому интернету. По данным оператора «Триколор», продажи сервиса «Триколор Интернет» увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный спрос наблюдается как в мегаполисах, так и в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

6 июля жители Санкт-Петербурга пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. По словам горожан, с утра проблемы наблюдались на севере Петербурга, а потом распространились и на другие районы.

Ранее в России нашли способ обеспечить надежную связь в условиях полного отсутствия сотовой сети.

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