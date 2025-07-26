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Медведев поприветствовал участников саммита в Йоханнесбурге

Дмитрий Медведев: африканские партнеры признательны за помощь
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Павел Бедняков/РИА Новости

Закаленные в борьбе с империализмом и неоколониализмом правящие организации Юга Африки на долгие годы сохранят себя в качестве мощной политической силы, гаранта стабильности и социально-экономического прогресса в своих странах, заявил председатель «Единой России», зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем приветственном обращении к участникам Саммита Объединения бывших освободительных движений Юга Африки в Йоханнесбурге.

Он отметил, что партия «Единая Россия» придает особое значение работе с ответственными политическими силами Африки.

«Практически все партии, принимающие участие в мероприятии, — давние партнеры «Единой России», с которыми действуют соответствующие соглашения о взаимодействии и сотрудничестве», — сказал он.

Медведев добавил, что проводимый в Йоханнесбурге саммит является важным этапом в борьбе за независимость и суверенитет стран мирового большинства.

«Африканские партнеры с признательностью воспринимают помощь, которую оказывает им «Единая Россия» в реализации их права на свое свободное развитие», — заключил он.

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