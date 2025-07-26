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МВД РФ выплатит крупное вознаграждение за помощь в раскрытии убийств двух детей

МВД РФ пообещало выплатить 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство внутренних дел РФ готово выплатить вознаграждение в размере 1 млн рублей тем, кто окажет помощь в раскрытии убийств двух детей в 2006 и 2024 годах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В марте прошлого года на свалке в Петропавловске-Камчатском было найдено тело младенца. На этом фоне сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Сейчас стражи порядка продолжают проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося и поиск причастных к преступлению лиц.

«МВД РФ гарантирует вознаграждение в размере 1 млн рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», — говорится в объявлении.

Кроме того, ведомство готово выплатить аналогичное вознаграждение за помощь в раскрытии убийства в деревне Быковка в Республике Марий Эл. В августе 2006 года неизвестные расправились здесь над девятилетним мальчиком.

18 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве задержали мужчину, убившего свою гражданскую жену и ее восьмилетнюю дочь из-за квартиры. По информации журналистов, преступник «скрывался» в течение 15 лет.

Ранее в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону обнаружили тело младенца.

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