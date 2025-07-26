В Италии обнаружили опасную болезнь из Африки

Stampa: почти 30 случаев лихорадки Западного Нила выявили в Лацио в Италии

Почти 30 случаев лихорадки Западного Нила выявили в итальянской области Лацио, пишет газета Stampa.

«Число подтвержденных случаев в 2025 году возросло до 28», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что только в Лацио сообщили о семи новых случаях заражения лихорадкой Западного Нила.

Очаги инфекционной болезни расположены более чем в 90 странах мира - в Африке, Америке, Европе и Азии.

Большинство инфицированных (80%) не испытывают симптомов. В остальных случаях возможны лихорадка и головные боли, усталость и мышечные боли, в редких случаях — тяжелые неврологические осложнения.

До этого Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) сообщило, что вирус лихорадки Западного Нила впервые добрался до острова. Его обнаружили в популяции местных москитов.

Эксперты предполагают, что вирус был занесен перелетными птицами. Образцы комаров, собранные на болотах юго-восточной Англии, дали положительный результат ПЦР-теста. Однако наличие генетического материала вируса еще не означает его способность к заражению.

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