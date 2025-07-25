Осужденный новосибирец пригрозил сотруднику колонии изнасилованием и снова пошел под суд

В Новосибирской области заключенного будут судить за угрозы сотруднику колонии

В Новосибирской области перед судом предстанет заключенный, который угрожал сотруднику места лишения свободы. Об этом сообщает Купинский суд региона.

Фигурант дела отбывал наказание в колонии с лета 2024 года. В феврале 2025-го он угрожал сотруднику колонии изнасилованием. Сам пострадавший воспринял слова мужчины как реальную угрозу, поэтому обратился в суд.

Расследование уголовного дела завершено, в августе фигурант предстанет перед судом.

До этого на Украине суд вынес приговор сотруднику полиции, который совершал действия сексуального характера в отношении ребенка. Во время общения с 10-летней подругой падчерицы он выманивал у девочки фото непристойного характера. Спустя некоторое время мужчина изнасиловал ее.

Школьница встречалась с насильником в его квартире и машине. Педофил запугивал ее, рассказав, что, если она кому-то сообщит о происходящем, он посадит ее бабушку.

Сам полицейский получил срок 11 лет лишения свободы.

Ранее кардиолог изнасиловал ребенка и попросил хранить тайну за 9000 рублей.