Полицейские выстрелили в петербуржца, который избивал свою мать

Полицейские открыли огонь и ранили жителя Санкт-Петербурга, избивавшего свою мать, сообщает «Конкретно.ру».

По данным портала, ЧП произошло 24 июля в Купчино. Местные жители обратились в полицию с сообщением о скандале и криках, которые доносились из квартиры на проспекте Славы, 52. На вызов прибыли полицейские и обнаружили 54-летнего мужчину в сильном алкогольном опьянении, который избивал свою 85-летнюю мать.

При попытке задержания мужчина внезапно напал на полицейского, схватил его за горло и попытался отобрать оружие. Чтобы остановить злоумышленника, сотрудник МВД применил табельное оружие. В результате нападавший получил огнестрельное ранение в левую ногу, при этом пострадала и мать агрессора. Пуля рикошетом попала ей в бедро.

На место вызвали скорую помощь, раненую пенсионерку, ее сына-садиста и пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти и оскорблении представителя власти. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Ранее суд арестовал инвалида-колясочника, который избил битой своего пасынка.