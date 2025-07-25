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СМИ сообщили об обысках в компании по перевозке нефтепродуктов Railgo

Mash: в офисе компании по перевозке нефтепродуктов Railgo в Москве прошли обыски
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Railgo

В компании по перевозке нефтепродуктов Railgo прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в офис компании в Лужниках утром приехали спецназ и следователи. Сотрудники правопорядка изымали документы и не выпускали сотрудников в офис.

В публикации говорится, что Railgo принадлежит выходцу из Азербайджана Рахману Халилову, который работал в сфере транспортировки нефтепродуктов через Черное море — в том числе из Азербайджана.

Другие подробности об обысках неизвестны.

22 июля в офисе Telegram-канала Baza прошли обыски. Утром полиция и ОМОН пришли в квартиру главного редактора Baza Глеба Трифонова. Он долгое время не выходил на связь. Позже сотрудники полиции пришли в офис редакции. Сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, тоже перестали выходить на связь.

Спустя некоторое время было возбуждено дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали, что после разглашения данных, информация распространялась в одном из каналов мессенджера Telegram.

Ранее силовики пришли в офис владельца разбившегося Ан-24 в Приамурье.

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