СМИ сообщили об обысках в компании по перевозке нефтепродуктов Railgo

Mash: в офисе компании по перевозке нефтепродуктов Railgo в Москве прошли обыски

В компании по перевозке нефтепродуктов Railgo прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в офис компании в Лужниках утром приехали спецназ и следователи. Сотрудники правопорядка изымали документы и не выпускали сотрудников в офис.

В публикации говорится, что Railgo принадлежит выходцу из Азербайджана Рахману Халилову, который работал в сфере транспортировки нефтепродуктов через Черное море — в том числе из Азербайджана.

Другие подробности об обысках неизвестны.

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Спустя некоторое время было возбуждено дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В пресс-службе Следственного комитета (СК) России рассказали, что после разглашения данных, информация распространялась в одном из каналов мессенджера Telegram.

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