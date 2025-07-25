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Неизвестный одним ударом отправил подростка-скейтера в больницу

Мужчина ударил подростка в скейт-парке под Петербургом и едва не выбил ему глаз
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Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ленинградской области ищут мужчину, который одним ударом отправил в больницу подростка-скейтера. Об этом стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел вечером 22 июля в скейт-парке на улице Ветряных Мельниц в Янино. По словам 15-летнего юноши, неизвестный подошел к нему и единожды ударил в скулу.

В результате девятиклассник получил переломы костей черепа и повреждения глаза. Его госпитализировали в отделение офтальмологии с переломом орбиты правого глаза, переломом стенок верхнечелюстной пазухи носа и ушибленной раной верхнего века.

По факту столкновения подростка со взрослым было возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Нападавшего разыскивают.

Ранее под Калининградом мужчина напал на подростков и потребовал показать ему закладки.

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