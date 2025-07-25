В Красноярске привязали к столбу мужчину, которого заподозрили в приставаниях к детям

Жители Красноярска своими руками задержали мужчину, которого уличили в приставаниях к детям, и привязали его к столбу. Фото подозреваемого опубликовал Telegram-канал Pokrovka_Life124.

Инцидент произошел 24 июля в микрорайоне Покровка. По словам очевидцев, неизвестный приставал к детям 8 и 12 лет у дома на улице Гагарина. Он якобы хватал их за руки и пытался обнять.

Одна из жертв, 12-летняя девочка, вырвалась из рук мужчины и убежала домой. Ее мать обратилась в полицию с заявлением.

Тем временем жители района взяли ситуацию в свои руки и привязали подозреваемого к столбу. После этого мужчину допросили в отделе, по предварительным данным, он не причастен к домогательствам. Проверка продолжается.

Ранее в Самаре мужчина пытался познакомиться с 15-летней школьницей и привел родственников, когда та отказалась.