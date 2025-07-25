На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В лондонском аэропорту Хитроу эвакуировали терминал из-за сигнала тревоги

The Sun: в Лондоне эвакуировали аэропорт Хитроу из-за сигнала о пожаре
true
true
true
close
Global Look Press

Утром 25 июля в лондонском аэропорту Хитроу произошла нештатная ситуация — часть Терминала 3 была временно эвакуирована после срабатывания сигнализации, предположительно из-за пожара. Об этом пишет The Sun.

Как сообщили журналистам представители аэропорта, на место прибыли пожарные расчеты для проверки сигнала тревоги.

Из-за инцидента были приостановлены работа паспортного контроля и зона выдачи багажа. Многие пассажиры оказались в длинных очередях и сообщили о длительном ожидании без движения. В социальных сетях они жаловались на отсутствие информации и недовольство организацией процесса. Некоторые возмущенные туристы заявили, что простояли более часа, не получив никаких разъяснений от сотрудников.

Представители аэропорта принесли извинения за доставленные неудобства и заверили, что делают все возможное для восстановления нормального режима.

Ситуация произошла на фоне анонсированных планов по модернизации Хитроу. В рамках пятилетней программы с 2027 по 2031 год в терминалах появятся новые зоны ожидания, магазины и рестораны. Площадь новых пространств будет сопоставима с десятью футбольными полями.

Аэропорт рассчитывает улучшить сервис: увеличить точность вылетов до 80%, снизить количество утерянного багажа, а также сократить время прохождения контроля безопасности до менее пяти минут для 95% пассажиров. После завершения модернизации Хитроу сможет обслуживать дополнительно до 10 млн пассажиров в год.

Ранее в Британии произошло крушение самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами