В лондонском аэропорту Хитроу эвакуировали терминал из-за сигнала тревоги

Утром 25 июля в лондонском аэропорту Хитроу произошла нештатная ситуация — часть Терминала 3 была временно эвакуирована после срабатывания сигнализации, предположительно из-за пожара. Об этом пишет The Sun.

Как сообщили журналистам представители аэропорта, на место прибыли пожарные расчеты для проверки сигнала тревоги.

Из-за инцидента были приостановлены работа паспортного контроля и зона выдачи багажа. Многие пассажиры оказались в длинных очередях и сообщили о длительном ожидании без движения. В социальных сетях они жаловались на отсутствие информации и недовольство организацией процесса. Некоторые возмущенные туристы заявили, что простояли более часа, не получив никаких разъяснений от сотрудников.

Представители аэропорта принесли извинения за доставленные неудобства и заверили, что делают все возможное для восстановления нормального режима.

Ситуация произошла на фоне анонсированных планов по модернизации Хитроу. В рамках пятилетней программы с 2027 по 2031 год в терминалах появятся новые зоны ожидания, магазины и рестораны. Площадь новых пространств будет сопоставима с десятью футбольными полями.

Аэропорт рассчитывает улучшить сервис: увеличить точность вылетов до 80%, снизить количество утерянного багажа, а также сократить время прохождения контроля безопасности до менее пяти минут для 95% пассажиров. После завершения модернизации Хитроу сможет обслуживать дополнительно до 10 млн пассажиров в год.

Ранее в Британии произошло крушение самолета.