В Совфеде приняли закон об увеличении ряда госпошлин

Совет Федерации на заседании принял поправки к законопроектам об установлении новых государственных пошлин и повышении действующих, в том числе для получения водительского удостоверения и за постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, с 1 сентября пошлина за получение водительских прав будет повышена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. рублей, регистрация машины с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За получение паспорта транспортного средства теперь придется платить 1,2 тыс. рублей вместо 800. Плата за выдачу международных водительских прав повысится с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. Регистрация автомобиля с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. рублей вместо нынешних 2 тыс. руб.

Помимо этого, вводится пошлина в размере 500 рублей за постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания. Сейчас эта процедура бесплатна. Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства увеличится с 430 до 1 тыс. рублей.

Пошлина за предоставление или переоформление патента для мигрантов составит 4,2 тыс. рублей, как и пошлина за продление срока действия патента.

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