Путин увеличил штат центрального аппарата МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличивается предельная штатная численность центрального аппарата Министерства внутренних дел. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, число увеличивается на 350 человек — с 6 760 до 7 110 — без учета персонала по охране и обслуживанию зданий.

В начале июля Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы. В соответствии с внесенными поправками, изменены правила ношения костюмов, как с коротким, так и с длинным рукавом. В частности, высшим офицерам Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии к данному типу обмундирования теперь полагаются брюки с кантами и лампасами установленных цветов.

Коме того, полевая форма военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации теперь включает боевую рубашку камуфлированной расцветки. Высшим офицерам Военно-Морского Флота и береговых войск положена дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета, украшенная шитьем с использованием пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.

Ранее Путин сменил посла России в Польше.