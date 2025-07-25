В Москве арестовали бывшего главу «Черноморнефтегаза»

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего главу «Черноморнефтегаза» и совладельца крымской компании «ТЭС» Сергея Бейма по делу о мошенничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением <...> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

24 июля Бейма задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Вместе с ним была задержана Мария Пяткова, руководитель крымской компании «Аврора», которая связана с «ТЭС» и имеет общий адрес с задержанной.

Бейм возглавлял «Черноморнефтегаз» с 2014 по 2015 год. До этого, с 2006 по 2010 год, он был депутатом парламента Крыма.

Группа компаний «ТЭС» управляет обширной сетью автозаправок, имеет собственный автопарк бензовозов и нефтебаз. Также в ее ведении находится портовый терминал для перевалки и хранения сжиженного газа и нефтепродуктов.

Ранее в Башкирии задержали главу Центра развития туризма и его заместителя.