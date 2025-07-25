На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родные отравленной в Узбекистане журналистки Паперной получат компенсацию

Суд присудил родным отравленной журналистки Паперной компенсацию в 420 тыс. руб.
true
true
true
close
Инесса Паперная/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родные журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко, которые отравились угарным газом в гостинице в Ташкенте, получат компенсацию в размере около 800 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В пользу родственников Радченко с осужденных по делу об отравлении было взыскано 60,68 миллиона сумов (около 380 тыс. рублей), а в пользу родственников Паперной — 67,58 миллиона сумов (около 420 тыс. рублей). Это компенсация за понесенные расходы на проведение экспертизы и транспортировку останков на родину.

Четверо обвиняемых получили сроки от 3 до 8 лет лишения свободы. Виновными были признаны владелец отеля, сантехник, а также два продавца отопительного оборудования.

Трагедия произошла в октябре 2024 года, когда в одном из номеров ташкентской гостиницы были найдены три человека без признаков жизни: журналистка Паперная, ее спутник и гражданин Узбекистана. По данным следствия, причиной стало отравление угарным газом, просочившимся в вентиляционную систему.

Позднее стало известно, что установленный в отеле отопительный котел был технически устаревшим, а при его монтаже были допущены серьезные нарушения, включая демонтаж сифона для слива конденсата, что, по мнению экспертов, и привело к утечке газа.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами