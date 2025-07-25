Родные отравленной в Узбекистане журналистки Паперной получат компенсацию

Родные журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко, которые отравились угарным газом в гостинице в Ташкенте, получат компенсацию в размере около 800 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В пользу родственников Радченко с осужденных по делу об отравлении было взыскано 60,68 миллиона сумов (около 380 тыс. рублей), а в пользу родственников Паперной — 67,58 миллиона сумов (около 420 тыс. рублей). Это компенсация за понесенные расходы на проведение экспертизы и транспортировку останков на родину.

Четверо обвиняемых получили сроки от 3 до 8 лет лишения свободы. Виновными были признаны владелец отеля, сантехник, а также два продавца отопительного оборудования.

Трагедия произошла в октябре 2024 года, когда в одном из номеров ташкентской гостиницы были найдены три человека без признаков жизни: журналистка Паперная, ее спутник и гражданин Узбекистана. По данным следствия, причиной стало отравление угарным газом, просочившимся в вентиляционную систему.

Позднее стало известно, что установленный в отеле отопительный котел был технически устаревшим, а при его монтаже были допущены серьезные нарушения, включая демонтаж сифона для слива конденсата, что, по мнению экспертов, и привело к утечке газа.

Ранее в Бурятии семья с ребенком отравилась угарным газом из-за искусственной елки.