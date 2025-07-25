«Выгоняют с позором»: в Госдуме рассказали, каких женщин ущемляют в России

В России в защите от дискриминации в наибольшей степени нуждаются кормящие грудью матери, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Именно такие женщины чаще сталкиваются с ущемлением прав, заявила она НСН.

Так депутат прокомментировала законопроект о наказании за публичное принижение прав женщин. Документом предлагается ввести за это штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«Говоря о дискриминации, я бы в этой связи ещё раз напомнила о кормящих матерях, — отметила депутат. — Периодически всплывают истории, когда кормящую маму с младенцем буквально с позором заставляют откуда-то уйти».

В качестве примера Буцкая привела случаи, когда маме не дали покормить ребенка в музее, в другой раз женщину чуть не выгнали за кормление грудью из фитнес-клуба. Все это проявления дискриминации, которые следует исключить, так как женщины не могут отменить кормление ребенка по режиму, отметила депутат. Она напомнила о выводах педиатров, которые подчеркивают, что грудное вскармливание должно проводиться строго по требованию малыша.

По словам парламентария, все описанные ею примеры предполагают, что кормление проходило максимально культурно. Она призвала коллег озаботиться вопросом защиты кормящих матерей, отметив, что если россияне начнут относиться к таким женщинам с пониманием – это уже будет большой шаг вперед.

«Кормление ребенка грудью - это норма. Это не про запреты, не про наказание, а про культуру поддержки кормящей молодой мамы и здоровья ребенка, про культуру здорового материнства», — подчеркнула Буцкая, добавив, что только с позитивным отношением к молодым матерям можно вырастить здоровое поколение россиян.

Напомним, законопроект о штрафах предусматривает взыскание за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание моделей поведения, ограничивающих женщин в их правах и свободах. В сопроводительных документах указано, что в последнее время в обществе участились случаи дискриминации женщин.

Ранее в Минздраве заявляли, что около половины российских детей не получают грудного молока.