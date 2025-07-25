Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Синоптик Позднякова: в Москве на следующей неделе будет жара +31 градус

В ближайшие дни в Москве ожидается ясная погода, температура воздуха будет расти. Следующая неделя начнется в столице начнется с 30-градусной жары, рассказала RT специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, хорошая погода в ближайшие дни ожидается на фоне того, что с западной Европы, с Балкан к столице движется гребень антициклона, который будет постепенно распространяться.

В выходные прогнозируется переменная облачность, ночью температура области по области составит до +12 градусов, в Москве +15…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. А в начале следующей недели будет еще жарче – в первые дни ожидается +26…+31 градус, рассказала Позднякова.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что 4-5 августа в Москву вновь вернутся дожди, в первой половине месяца за сутки будет выпадать 12–20 миллиметров осадков. Температура воздуха при этом будет составлять +23–28°C.

Ранее синоптик оценил вероятность возвращения в Москву сильных ливней.