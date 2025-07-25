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Россияне назвали самые популярные товары для спонтанных покупок

Rambler&Co: 42% россиян совершают спонтанные покупки
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hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян (42%) совершают спонтанные покупки, а 16% из них делают это часто, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-магазина «Самокат».

Четверть респондентов (26%) заявили, что спонтанные покупки дарят им эмоции и впечатления. Также 12% опрошенных назвали главной причиной стремление быть в тренде, а 7% — стремление получить новый опыт.

Чаще всего (10%) россияне спонтанно покупают одежду, 6% — товары для дома, 5% — товары для хобби, 4% — для ремонта, 3% — бытовую технику, 2% — косметику.

Опрос показал, что 61% россиян заходят в онлайн-магазины и на маркетплейсы, чтобы изучить ассортимент, 25% ищут интересные новинки, 22% — почитать отзывы.

По данным опроса, 48% россиян все же составляют список покупок.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 26 июня по 3 июля 2025 года. Всего в нем приняли участие 141 846 интернет-пользователей.

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