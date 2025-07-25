Баку выдал Ташкенту человека, разыскиваемого за унижение чести Мирзиёева

Генеральная прокуратура Азербайджана выдала Узбекистану мужчину, объявленного в розыск за оскорбление президента республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

В заявлении отмечается, что задержанным является гражданин Узбекистана Амонбек Юсупов. Его обвиняют в унижении чести и достоинства главы государства.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, мужчину арестовали в Баку в апреле текущего года. Надзорное ведомство выдало его Ташкенту в рамках сотрудничества между азербайджанскими и узбекистанскими силовыми структурами.

7 июля журналисты ТАСС сообщили, что суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил РФ.

Как выяснили следователи, мужчина с 2018 года находился на заработках в РФ. Здесь он получил российское гражданство, не отказавшись при этом от узбекистанского паспорта. В прошлом году он подписал контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы в течение одного года, однако в июле мужчина получил ранение и попал в больницу.

Впоследствии участника специальной операции на Украине признали временно непригодным к службе, и он вернулся в Узбекистан. Правоохранители при досмотре телефона мужчины в аэропорту обнаружили снимки, подтверждающие его участие в вооруженном конфликте. В связи с этим контрактника задержали, а затем признали виновным по статье о наемничестве.

Ранее в Узбекистане осудили мужчину за участие в деятельности ЧВК «Вагнер».