На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрос на отдых в Абхазии упал из-за низкого сервиса

Россияне стали меньше ездить в Абхазию из-за низкого сервиса
true
true
true
close
Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

Согласно исследованию YouTravel.me, рынок путешествий в Абхазию претерпевает значительные изменения. В 2025 году зафиксировано снижение спроса на 4,8% по сравнению с предыдущим сезоном. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Основной причиной такой динамики, согласно данным опроса, стало недовольство путешественников качеством сервиса на местах. Почти 70% опрошенных отметили непредсказуемость уровня обслуживания при организации услуг непосредственно в Абхазии. В результате три четверти туристов теперь предпочитают заранее планировать и бронировать все активности их отпуска через проверенные онлайн-платформы, гарантирующие определенный стандарт качества.

Исследование выявило четкую тенденцию к переходу на цифровые каналы бронирования. Путешественники ценят возможность получить полный пакет услуг в одном месте с прозрачными условиями — такой подход выбирают более 80% респондентов. Особенно востребованными стали специализированные программы: гастрономические и винные туры демонстрируют рост на 23%, этнографические экскурсии — на 18%, а adventure-маршруты — на 15% по сравнению с прошлым годом.

При общем снижении спроса на отдых в регионе интерес к авторским турам не уменьшается. Проблема заключается в цифровом разрыве: только 29% местных туроператоров имеют полноценные онлайн-каналы продаж, что значительно ограничивает их возможности на современном рынке. Как показывают данные опроса, 76% туристов готовы платить больше за гарантированный сервис, что объясняет переток клиентов к крупным агрегаторам.

На текущий момент YouTravel.me прогнозируют дальнейший рост нишевых предложений (на 25–30%) и увеличение доли онлайн-бронирований до 65%.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами