Спрос на отдых в Абхазии упал из-за низкого сервиса

Согласно исследованию YouTravel.me, рынок путешествий в Абхазию претерпевает значительные изменения. В 2025 году зафиксировано снижение спроса на 4,8% по сравнению с предыдущим сезоном. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Основной причиной такой динамики, согласно данным опроса, стало недовольство путешественников качеством сервиса на местах. Почти 70% опрошенных отметили непредсказуемость уровня обслуживания при организации услуг непосредственно в Абхазии. В результате три четверти туристов теперь предпочитают заранее планировать и бронировать все активности их отпуска через проверенные онлайн-платформы, гарантирующие определенный стандарт качества.

Исследование выявило четкую тенденцию к переходу на цифровые каналы бронирования. Путешественники ценят возможность получить полный пакет услуг в одном месте с прозрачными условиями — такой подход выбирают более 80% респондентов. Особенно востребованными стали специализированные программы: гастрономические и винные туры демонстрируют рост на 23%, этнографические экскурсии — на 18%, а adventure-маршруты — на 15% по сравнению с прошлым годом.

При общем снижении спроса на отдых в регионе интерес к авторским турам не уменьшается. Проблема заключается в цифровом разрыве: только 29% местных туроператоров имеют полноценные онлайн-каналы продаж, что значительно ограничивает их возможности на современном рынке. Как показывают данные опроса, 76% туристов готовы платить больше за гарантированный сервис, что объясняет переток клиентов к крупным агрегаторам.

На текущий момент YouTravel.me прогнозируют дальнейший рост нишевых предложений (на 25–30%) и увеличение доли онлайн-бронирований до 65%.

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