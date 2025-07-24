В Москве спасли собаку с тяжелыми осложнениями после родов

Специалисты Кунцевской ветеринарной клиники спасли йоркширского терьера по кличке Миша с тяжелыми осложнениями после родов. Об этом »Москве 24» сообщили в столичной госветслужбе.

Владельцы собаки обратились к ветеринарам, когда ее состояние стало критическим. В ходе УЗИ удалось установить, что внутри животного остался послед, поэтому требовалась срочная операция. Бригада врачей во главе с хирургом Ириной Гессе провела хирургическое вмешательство. При этом они обнаружили, что Миша столкнулась с разрывом матки, гнойным перитонитом в брюшной полости и другими патологиями.

«Врачи сделали все необходимое, но шанс на выживание у малышки был крайне низок. Однако на следующий день собаку принесли на капельницу, и постепенно, день за днем, она начала восстанавливаться», — рассказали специалисты.

Теперь состояние собаки пришло в норму, она начала полноценно принимать пищу и заботиться о щенках.

До этого сотрудники московской Советской ветеринарной клиники спасли кошку по кличке Фрося, которая случайно попалась на рыболовный крючок. Она решила поиграть с удочками и снастями, пока ее хозяин собирался на рыбалку, и проколола губу крючком.

Ранее ветеринары объяснили, как помочь питомцу пережить разлуку с хозяином.