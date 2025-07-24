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В Нидерландах мужчину осудили за смерть девушки после орального секса

Мужчина в Нидерландах сядет в тюрьму за смерть девушки после орального секса
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах мужчину осудили за смерть девушки после орального секса, пишет Тelegraaf.

Суд в Нидерландах вынес приговор по резонансному делу о гибели 21-летней девушки, которая скончалась после ночи, проведенной с Себастьяном ван дер Б. В деле рассматривались как сексуальное насилие, так и возможное алкогольное отравление.

Инцидент произошел в 2022 году, и только недавно дело дошло до судебного разбирательства. По версии обвинения, мужчина грубо воспользовался уязвимым состоянием девушки, которая находилась в сильном алкогольном опьянении. Суд также отметил, что ранее она была жертвой сексуального насилия и находилась в зависимом положении.

Мужчина сам вызвал скорую помощь, заявив, что его подруга внезапно перестала дышать. Согласно протоколу вызова, он сообщил, что они занимались оральным сексом, и он не понимает, чем именно она могла подавиться.

На суде были представлены видеозаписи, сделанные обвиняемым, на которых пострадавшая выглядит неестественно неподвижной и едва открывает глаза. Поведение Себастьяна суд охарактеризовал как «неуважительное» и «циничное».

Тем не менее, суд пришел к выводу, что невозможно с полной достоверностью установить прямую связь между оральным сексом и смертью девушки. Причиной могла быть как механическая асфиксия, так и сильная интоксикация алкоголем. В связи с этим приговор оказался значительно мягче, чем требовала прокуратура — подсудимый получил 10-месячный срок заключения.

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