Главред Ura.ru заявила, что журналист Сергеев не скрывался от следствия

Главный редактор Ura.ru Диана Козлова сообщила, что региональный редактор издания Игорь Сергеев, проходящий свидетелем по уголовному делу, не предпринимал попыток скрыться от следствия, и что ранее опубликованная информация об обратном не соответствует действительности. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Про попытку «скрыться от следствия» скажу следующее. Эти сведения не соответствуют действительности. Агентство воспринимает эти действия как попытку манипулировать общественным мнением», — отметила главред.

Утром 23 июля редакция Ura.ru сообщила о задержании их сотрудника Игоря Сергеева и его доставке на допрос в региональное управление Следственного комитета.

В июне текущего года был арестован на два месяца редактор Ura.ru Денис Аллаяров. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Андрею Карпову.

Аллаяров отрицает свою вину, считая обвинения провокацией. Согласно информации, опубликованной в СМИ, Карпов, которому грозит до 10 лет лишения свободы по другому уголовному делу, мог дать показания против своего племянника в целях смягчения наказания. Подробная информация об этом деле представлена в материале, опубликованном «Газетой.Ru».

Ранее завершились следственные действия с редактором Ura.ru Сергеевым.