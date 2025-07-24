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Главред Ura.ru заявила, что журналист Сергеев не скрывался от следствия

Главред Ura.ru Козлова: региональный редактор Сергеев не скрывался от следствия
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Павел Лисицын/РИА Новости

Главный редактор Ura.ru Диана Козлова сообщила, что региональный редактор издания Игорь Сергеев, проходящий свидетелем по уголовному делу, не предпринимал попыток скрыться от следствия, и что ранее опубликованная информация об обратном не соответствует действительности. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Про попытку «скрыться от следствия» скажу следующее. Эти сведения не соответствуют действительности. Агентство воспринимает эти действия как попытку манипулировать общественным мнением», — отметила главред.

Утром 23 июля редакция Ura.ru сообщила о задержании их сотрудника Игоря Сергеева и его доставке на допрос в региональное управление Следственного комитета.

В июне текущего года был арестован на два месяца редактор Ura.ru Денис Аллаяров. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Андрею Карпову.

Аллаяров отрицает свою вину, считая обвинения провокацией. Согласно информации, опубликованной в СМИ, Карпов, которому грозит до 10 лет лишения свободы по другому уголовному делу, мог дать показания против своего племянника в целях смягчения наказания. Подробная информация об этом деле представлена в материале, опубликованном «Газетой.Ru».

Ранее завершились следственные действия с редактором Ura.ru Сергеевым.

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