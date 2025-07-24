Радиостанция «Судного дня» передала в эфир пять новых сообщений

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфир пять новых сообщений на фоне третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщил Telegram-канал станции.

Согласно публикациям, в четверг, 24 июля, в 12:23 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486», а в 12:31 радиостанция передала «НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873».

Помимо этого, в 13:08 было передано еще одно зашифрованное сообщение: «НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319». Четвертое сообщение радиостанции — «НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129» — прозвучало в 13:42.

«5е сообщение за сегодня 24.07.25 14:27 по мск НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994», — приводится последнее, пятое сообщение «Жужжалки».

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров России у Украины по урегулированию конфликта. Встреча продлилась около 40 минут. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова заявил, что конечная цель переговоров — способствовать прекращению огня.

В ходе третьего раунда Москва предложила Киеву создать три рабочие группы — по политическим, гуманитарным и военным вопросам — для дальнейшего взаимодействия в онлайн-формате. Стороны договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, при необходимости, на уровне рабочих групп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».