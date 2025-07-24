Туроператор рассказал о россиянах в Таиланде на фоне эскалации с Камбоджей

Российские туристы в Таиланде сейчас находятся в безопасности, обострение конфликта на границе с Камбоджей никак не сказывается на их отдыхе. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии со ссылкой на главу туроператора Satmarket Ирину Сетун.

«В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом», — отметила Сетун.

По ее словам, популярные среди российских туристов районы, включая основные курорты, располагаются далеко от зоны эскалации конфликта. Кроме того, она сообщила, что все экскурсии в Камбоджу были отменены после появления напряженности на границе между странами.

Утром субботы, 28 мая, во взаимно оговоренной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар произошло военное столкновение между военнослужащими сухопутных войск двух стран. Боестолкновение продлилось десять минут, в результате один камбоджийский военный, а также мирные жители получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее россиян призвали воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда.