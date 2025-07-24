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Таиланд эвакуирует население с территории вдоль границы с Камбоджей

Таиланд эвакуирует население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей
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Pansira Kaewplung/Reuters

Таиланд решил эвакуировать население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в четырех провинциях. Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай, его слова приводит РИА Новости.

«Министерство внутренних дел по решению правительства эвакуирует гражданское население из 50-километровой полосы вдоль границы с Камбоджей в части границы, которая проходит по территории четырех провинций Таиланда — Убонратчатхани, Бурирам, Сисакет и Сурин», — сказал он.

Вечайчай добавил, что министерства здравоохранения и образования совместно эвакуируют «медицинские учреждения, прежде всего больницы, начальные, средние и повышенные школы, которые на время закрываются».

Также Пхумтхам Вечайчай заявил, что Камбоджа наносила ракетные удары по территории Таиланда, не выбирая целей.

Рано утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи произошли боевые столкновения. Их зафиксировали в районе спорного храма Та Моан Тхом, при этом стороны обвинили друг друга в начале сражений.

Власти провинции Сурин в Таиланде сообщили, что Вооруженные силы Камбоджи обстреляли один из населенных пунктов из артиллерийских орудий. По версии министерства обороны Камбоджи, армия Таиланда совершила неспровоцированное вторжение на территорию страны, поэтому военнослужащие ответили в рамках самообороны.

Ранее посольство РФ в Камбодже сделало заявление на фоне эскалации конфликта с Таиландом.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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