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В РСТ оценили новый закон о льготах для российских туроператоров

Президент РСТ Уманский: новые льготы для турфирм помогут нарастить турпоток
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George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

В России приняли закон о льготном режиме для российских туристических компаний, работающих с дружественными странами, в первую очередь – СНГ. Для них вводится льготный размер финансового обеспечения ответственности суммой 500 тыс. рублей. Как отметил в беседе с 360.ru президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, новая мера поддержки очень важна для сотрудничества со странами-партнёрами и развития туризма в целом.

Отметим, что в этом году среди россиян выросло число бронирования по деловым поездкам выросло на 17% — об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков. 86% всех бронирований деловых туристов этим летом приходится на поездки по России и 14% — на международные направления. Причем наибольший прирост бронирований размещения год к году показывает Беларусь — почти на 60%.

Уманский назвал Белоруссию в числе основных направлений, для которых особенно актуальны новые меры поддержки туроператоров. Он подчеркнул, что если речь идет о ближайших соседях России, то для путешествий в эти страны обычно задействуют наземную транспортную логистику, так как организация маршрутов по тем же принципам, что и в поездках в Юго-Восточную Азию или Южную Америку, избыточна.

«Мы давно выступали с этой инициативой и благодарим Министерство экономического развития, а также депутатов, поддержавших данный законопроект, — добавил эксперт. — Эта мера крайне важна для развития туристического сотрудничества с нашими ближайшими соседями, где уже сформирован устойчивый и динамично растущий турпоток».

Действие новых мер поможет создать комфортные условия для их работы, благодаря чему они начнут активнее развивать маршруты и укреплять партнёрство с дружественными странами, заключил президент РСТ.

Напомним, соответствующий закон накануне подписал президент Владимир Путин. Перечень сопредельных государств с благоприятными условиями пребывания российских туристов будет сформирован правительством РФ. В этот перечень не войдут страны, включенные в список недружественных иностранных государств и территорий.

Ранее в Госдуме допустили введение налога на туризм за границей.

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