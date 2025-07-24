Врач рассказала, как уменьшить потребление сахара

Забота о здоровье, правильное питание и психология помогут контролировать потребление сахара. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, травница Анжелики Дюваль.

Она отметила, что иногда важно избавиться от паразитов, которые находятся в организме, в том числе от бактерий и грибков.

«Чем больше в организме этого всего находится, тем выше потребность в сахаре, которую они посылают через сигналы, через кишечник, который связан с нашим мозгом. Необходимо сдать анализ крови на бакпосев, на паразитов, на антитела. Выявить, с чем конкретно имеете дело, и получить назначение врача в виде схемы лечения», — отметила Дюваль.

Кроме того, стоит исключить из рациона питания простые углеводы, газированные напитки, алкоголь и есть больше овощей, зелени, белков, жиров, чтобы питаться сбалансированно. Тягу к сладкому может уменьшить хром, добавила врач. По ее словам, зависимость от сладкого может быть связана и с психологическими причинами.

Нутрициолог Галина Леонова до этого говорила, что постепенное уменьшение количества сладостей в рационе поможет побороть зависимость от этой группы продуктов. По ее словам, это даст организму время адаптироваться к новым реалиям. Вместо традиционных сладостей можно выбирать фрукты, орехи или йогурты без добавления сахара.

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