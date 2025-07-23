У десятимесячной девочки вырос «микропенис» после того, как она стала лежать на груди отца

У десятимесячной девочки из Швеции появился «микропенис» после того, как она несколько раз полежала на груди у отца. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, родители заметили, что половые губы у дочери начали срастаться, а клитор — удлиняться, напоминая мужской половой орган. Обеспокоенные мать и отец обратились к врачам.

Позже выяснилось, что причина заключалась в мази с тестостероном, которую отец наносил перед тем, как прижать к себе ребенка. Таким образом, родитель непреднамеренно подвергал дочь влиянию лекарства. Как долго это продолжалось, не сообщается, но известно, что в крови ребенка выявили серьезное превышение уровня тестостерона.

Спустя некоторое время после того, как мужчина перестал использовать препарат, половые органы девочки стали развиваться нормально.

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