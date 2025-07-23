На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Преступники купили двух рабынь и заставили их заниматься проституцией в Кургане

В Курганской области задержали подозреваемых в торговле женщинами
true
true
true

В Курганской области задержали семь человек, подозреваемых в торговле людьми и организации проституции. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, группа злоумышленников организовала сеть по предоставлению интимных услуг в городе Кургане, приобретя для этих целей двух женщин с целью их эксплуатации в своем нелегальном бизнесе. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 127.1 и ч.1 ст.241 УК РФ.

Операция по задержанию подозреваемых прошла 21 июля в Курганской области. Правоохранительные органы в ходе обысков по местам жительства предполагаемых злоумышленников изъяли телефоны, компьютеры, электронные носители, банковские карты и денежные средства, которые могли быть использованы в преступной деятельности.

На данный момент четверым задержанным предъявлены обвинения — двоих заключили под стражу, а еще двоим избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. С оставшимися тремя фигурантами работают следователи.

Ранее сибирячка организовала бордель, где работали сотрудницы с финансовыми проблемами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами