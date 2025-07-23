Преступники купили двух рабынь и заставили их заниматься проституцией в Кургане

В Курганской области задержали семь человек, подозреваемых в торговле людьми и организации проституции. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, группа злоумышленников организовала сеть по предоставлению интимных услуг в городе Кургане, приобретя для этих целей двух женщин с целью их эксплуатации в своем нелегальном бизнесе. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 127.1 и ч.1 ст.241 УК РФ.

Операция по задержанию подозреваемых прошла 21 июля в Курганской области. Правоохранительные органы в ходе обысков по местам жительства предполагаемых злоумышленников изъяли телефоны, компьютеры, электронные носители, банковские карты и денежные средства, которые могли быть использованы в преступной деятельности.

На данный момент четверым задержанным предъявлены обвинения — двоих заключили под стражу, а еще двоим избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. С оставшимися тремя фигурантами работают следователи.

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