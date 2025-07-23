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В России разработан уникальный акустический мониторинг для изучения серого кита

«Роснефть» продолжит исследовать китов
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Пресс-служба «Роснефти»

Во Всемирный день китов и дельфинов «Роснефть» сообщила, что продолжает изучение и защиту популяций китов и дельфинов. Это одно из направлений экологической программы компании, уточнили в пресс-службе.

Одним из основных видов, которому в рамках инициативы «Роснефти» уделяется особое внимание, является серый кит охотоморской популяции. Программа мониторинга этих млекопитающих проводится на северо-восточном шельфе острова Сахалин уже несколько десятков лет.

Также «Роснефть» проводит на северо-восточном шельфе острова Сахалин экологический мониторинг охотско-корейской популяции серого кита. В его рамках ежегодно выполняются фото-идентификация, учет численности, исследования кормовой базы и поведения млекопитающих.

В компании подчеркнули, что в рамках изучения охотско-корейской популяции серого кита также проводится уникальный акустический мониторинг. Он включает регистрацию и анализ уровня природного и антропогенного подводных шумов. Исследования позволяют изучить природу звуков и моделировать их распространение. Они проводятся с помощью автономных подводных регистраторов, разработанных специально для проекта.

В «Роснефти» добавили, что компания действует в соответствии с принципом сохранения благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия во всех регионах присутствия.

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