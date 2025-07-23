Очевидцы поймали педофила, пристававшего к детям в Нижегородской области

В Нижегородской области местные жители передали полиции мужчину, пристававшего к малолетним на детских площадках. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, подозреваемый, находившийся в неадекватном состоянии, систематически появлялся в разных районах, подходил к детям и предлагал угостить их мороженым. Мужчина настойчиво звал девочек уединиться и пытался их трогать.

«Он к нам подошел, предлагает, девочки красивые, очень красивые, не хотите ли вы мороженого? Давайте я вас угощу», — рассказала одна из девочек.

Мужчина неоднократно подходил к малолетним и навязчиво звал их уединиться, пытаясь увести их в магазин. Возмущенные очевидцы взяли ситуацию в свои руки и самостоятельно задержали подозреваемого до прибытия полиции. По словам отца одной из пострадавших, мужчина проявил агрессию и бросался на людей.

После этого мужчину передали правоохранительным органам. Теперь предполагаемому злоумышленнику может грозить до трех лет лишения свободы.

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