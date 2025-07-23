Рэпер Face исчез из базы розыска МВД России

Уехавший из РФ рэпер Face исчез из базы розыска МВД

Рэпер Face (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Дремин) исчез из базы розыска МВД России. Это следует из соответствующего запроса, передает ТАСС.

«По вашему запросу нет информации», — говорится в сообщении при вводе запроса с персональными данными музыканта.

В декабре 2024 года Дремина объявляли в розыск и судебные приставы Башкирии. Причиной СМИ называли задолженность рэпера в размере 125 тыс. рублей на фоне штрафов за нарушение закона о деятельности иноагентов. Музыканта трижды штрафовали за отсутствие маркировки.

Отец рэпера Face Тимофей Дремин заявлял СМИ, что не намерен выплачивать долги сына. Он называл наследника достаточно богатым, чтобы погасить нужную сумму, а себя — безработным.

Минюст включил Face в список иноагентов в апреле 2022 года. Открытые данные подтверждают, что он покинул РФ сразу после этого решения.

Ранее в РФ призвали увеличить налоги звездам.