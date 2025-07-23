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Полицейские доставили пиццу женщине после того, как арестовали курьера

Fox News: в США полицейские арестовали курьера и сами доставили пиццу женщине
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В США полицейские доставили пиццу женщине после того, как арестовали курьера, пишет Fox News.

В городе Темпе, штат Аризона, полицейские неожиданно стали доставщиками пиццы после того, как курьер, везший заказ женщине, был арестован. По данным полиции, водитель был задержан по обвинению в безрассудном вождении и участии в уличных гонках. Несмотря на это, офицеры решили завершить доставку, чтобы еда не пропала зря.

На видео, опубликованном полицейским управлением в соцсетях, видно, как удивленная женщина открывает дверь и видит на пороге двух полицейских с коробкой пиццы. В курьерской службе поблагодарили офицеров за помощь, выразив обеспокоенность по поводу поведения своего сотрудника. Сообщается, что мужчина , связанный с инцидентом, временно отстранен от работы, а его учетная запись приостановлена.

Ранее мужчина пытался отравить жену и сына замороженной пиццей.

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