Россиянин заставил своего знакомого отрубить себе палец из-за долга

В Новосибирске мужчина вывез должника в лес и заставил отрубить себе палец мачете

В Новосибирске мужчина отвез своего должника в гаражи и заставил отрубить палец, сообщает региональная прокуратура.

Преступление, за которое судили 42-летнего местного жителя, произошло еще осенью 2022 года. В начале ноября обвиняемый решил проучить знакомого, который задолжал ему некую сумму.

Мужчина встретился с жертвой на парковке торгового центра, отвез в гаражный бокс, где угрожал и порезал ему ухо. Затем злоумышленник передал раненому мачете и предложил ему отрубить себе палец. Тот испугался и ударил по мизинцу, ампутировав его.

В итоге виновного отдали под суд за самоуправство с применением насилия и отправили в колонию общего режима на два года.

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