Москвичам рассказали о погоде в среду

Гидрометцентр: в среду в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой

В среду в Москве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. При этом воздух в столице прогреется до +23–25°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до +16°C.

23 июля скорость ветра достигнет 5–10 м/с, а атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье воздух прогреется до +22–27°C, при этом ночью он охладится до +13°C.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что погоду в столичном регионе продолжает формировать атмосферный циклон, вызывающий дожди разной интенсивности. В четверг ситуация с осадками начнет меняться, циклон отступит, сплошная облачность сменится на переменную, а дожди останутся лишь локальными, пообещала она. По ее словам, благодаря возвращению солнца в столичном регионе в четверг потеплеет до +24–26°C в дневные часы.

Ранее синоптик спрогнозировал заморозки в Сибири.