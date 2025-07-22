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В СПЧ рассказали, кого чаще обвиняют в случае самообороны

В СПЧ заявили, что по случаям самообороны чаще обвиняют защищавшихся
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Обвинения в большинстве случаев самообороны выдвигаются против защищавших себя или своих близких. Об этом сообщили в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

Во вторник глава совета Валерий Фадеев провел совещание по вопросам правоприменения в делах, связанных с необходимой самообороной. В нем приняли участие член СПЧ Кирилл Кабанов, адвокаты Роберт Зиновьев, Игорь Баранов и другие эксперты.

На совещании они обозначили связанные с этой темой проблемы: в большинстве случаев человек, защищавший себя или своих близких, оказывается обвиняемым; рекомендации Верховного суда по таким делам применяются выборочно.

Кроме того, они отметили, что необходимо оценивать стрессовое состояние обороняющегося в момент нападения, а также ввести обязательную комплексную экспертизу по делам о самообороне.

Фадеев договорился провести расширенное заседание СПЧ с участием представителей правоохранительных органов, судейского корпуса и других профильных ведомств для выработки конкретных решений.

В апреле Верховный суд России разъяснил, что применение ножа для самообороны допустимо, если нападение совершает группа лиц, а под угрозой оказываются не только взрослые, но и дети. Поводом для разъяснений стало дело жителя Твери, который защитил свою семью от нападавших и был полностью оправдан.

Ранее американские пенсионеры стали пользоваться тростями с электрошокерами для самообороны.

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