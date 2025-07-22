Врач дал советы россиянам, застрявшим в аэропорту или на вокзале

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru объяснил, как правильно спать в зале ожидания при длительной задержке рейса. Он подчеркнул, что лучшим решением будет отъезд из аэропорта или вокзала в отель.

Если же человек твердо намерен в случае переноса рейса дождаться его в воздушной гавани, лучше заранее обзавестись пледом или ковриком, чтобы не спать на полу, а также небольшой подушкой, посоветовал специалист.

При отсутствии возможности принять горизонтальное положение, по его словам, поспать можно сидя, приняв позу кучера, положив предплечья на ноги.

«Таким образом центр тяжести переносится на ноги через руки, голова опускается вниз. Такая поза более устойчива. Но надо помнить, что это не дает полностью расслабить весь организм. Поэтому рекомендую еще делать при возможности повороты, такие перекаты с боку на бок. И голову, конечно, по возможности подпереть», — сказал Кондрахин.

20 июля в московских аэропортах снова произошел коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города. Ограничения в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском 19–20 июля вводились несколько раз, за это время средства ПВО сбили над Московским регионом более 40 БПЛА.

Ранее в Минтрансе рассказали о графике работы российских аэропортов.