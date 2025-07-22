Мошенники начали активно атаковать российских абитуриентов

Мошенники сегодня начали активно обманывать российских абитуриентов, поэтому им нужно соблюдать меры предосторожности. На подозрительные звонки, сообщения и письма лучше не отвечать – нужно прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру приемной комиссии университета, предупредила в беседе с RT проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская.

На фоне участившихся атак в РГСУ составили список наиболее распространенных схем обмана поступающих. Так, в их число входят просьбы преступников отправить сканы документов в мессенджер, перейти по ссылке якобы на «Госуслуги», заплатить за «гарантированное зачисление» или назвать цифровой код из «Госуслуг» якобы для того, чтобы зачислить абитуриента в вуз.

Важно помнить, что представители учебных заведений никогда не просят выслать подобную информацию, в том числе не посылают запросы на сканы документов в мессенджерах, подчеркнула Шимановская.

«Сотрудники приёмных комиссий могут позвонить вам с целью рассказать о направлениях или помочь с вопросами, — добавила она. — Однако они будут звонить только с номеров, указанных на официальном сайте университета. Вы можете проверить номер телефона вуза на сайте РГСУ».

Для зачисления на платное направление нужно успешно пройти конкурсный отбор, а затем заключить договор и произвести оплату в самом вузе, заключила проректор.

Напомним, куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова до этого сообщила, что мошенники создают поддельные сайты вузов и вредоносные ссылки для обмана абитуриентов. Эксперт отметила, что на сайте, визуально похожем на настоящий, могут попытаться ввести свои персональные данные якобы для получения каких-то преференций. Кроме того, после перехода по ссылке пользователь может загрузить вредоносное программное обеспечение.

Ранее в МВД раскрыло принцип противодействия мошенникам.