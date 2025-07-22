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Московский ливень стал одним из самых сильных на планете за сутки

Гидрометцентр: ливень в Московском регионе — второй в мире по выпавшим осадкам
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Денис Воронин/Агентство «Москва»

Обрушившийся 21 июля на Московский регион ливень стал одним из самых сильных на планете за минувшие сутки по количеству выпавших осадков. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«За сутки на метеостанции «Балчуг», расположенной в самом центре столицы, выпало 82 мм осадков, и это один из самых высоких показателей на планете, суточных экстремумов», — передает агентство.

Кроме того, по данным специалистов, в подмосковной Коломне за сутки выпало 76 мм осадков. В свою очередь, метеостанция «Тушино» зафиксировала 75 мм осадков.

При этом, собеседник агентства добавил, что по количеству осадков московский ливень превзошли только дожди в Юго-Восточной Азии с результатом от 86 до 200 мм осадков.

Накануне на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. В том числе оказались затоплены станции метро и МЦД, нарушилось движение транспорта. МЧС предупреждает о новых ливнях и шквалистом ветре до конца дня, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за затопление автомобиля в дождь.

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