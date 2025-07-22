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В швейцарских горах нашли группу туристов в нацистской форме

SRF: полиция Швейцарии обнаружила в горах походную группу в нацистской форме
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Shutterstock

Полиция Швейцарии обнаружила в горах походную группу в нацистской форме, сообщает телерадиокомпания SRF.

«Группа мужчин, полностью одетых в старую нацистскую форму, в выходные прошла через горный массив Вильдхорн. Это повлекло за собой проведение чрезвычайной полицейской операции», — говорится в сообщении.

Одна из женщин, ставшая свидетельницей похода, рассказала, что мужчины с головы до ног, от фуражек до подбитых гвоздями сапог, были одеты в форму вермахта. Она также заметила на одежде свастику и другую символику нацистов.

В полиции рассказали, что группа туристов состояла из 25 человек из разных стран, включая США и страны ЕС. Они прошли пешком по горному массиву в Бернских Альпах и ночевали в палатках.

Авторы публикации уточнили, что стражи порядка заставили участников похода снять куртки с нацистской символикой, чтобы «не допустить столкновений с третьими лицами». Также полицейские записали их личные данные. При этом в Швейцарии не предусмотрена уголовная ответственность за демонстрацию нацистской символики.

До этого РИА Новости сообщало, что на Украине магазины с военной экипировкой продают одежду с нацистской символикой.

Ранее Лавров назвал правительство Украины «выкормленными нацистами».

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