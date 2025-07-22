В Приамурье вынесли приговор по делу о пожаре в хостеле с пятью жертвами

Суд в Благовещенске приговорил к шести годам лишения свободы владельца нелегального хостела, в результате пожара в котором не выжили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в Telegram-канале.

Суд установил, что обвиняемый организовал в нежилом помещении хостел с 12 комнатами и сдавал их в аренду. При этом он не создал в помещении систему обеспечения пожарной безопасности, включающую в себя системы предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Ночью 13 марта из-за аварийного режима работы электрооборудования в хостеле произошел пожар. Пять человек не выжили, еще трое получили вред здоровью различной степени тяжести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На суде мужчина полностью признал свою вину. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией и функционированием мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

До этого в Благовещенске загорелось производственное здание. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды спасатели проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и открытых водоисточников. С огнем боролись более 40 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее пожар произошел в ростовском СИЗО.