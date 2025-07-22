На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приамурье вынесли приговор по делу о пожаре в хостеле с пятью жертвами

Владельца нелегального хостела в Благовещенске приговорили к шести годам колонии
true
true
true
close
Прокуратура Амурской области

Суд в Благовещенске приговорил к шести годам лишения свободы владельца нелегального хостела, в результате пожара в котором не выжили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в Telegram-канале.

Суд установил, что обвиняемый организовал в нежилом помещении хостел с 12 комнатами и сдавал их в аренду. При этом он не создал в помещении систему обеспечения пожарной безопасности, включающую в себя системы предотвращения пожара и противопожарной защиты.

Ночью 13 марта из-за аварийного режима работы электрооборудования в хостеле произошел пожар. Пять человек не выжили, еще трое получили вред здоровью различной степени тяжести.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На суде мужчина полностью признал свою вину. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией и функционированием мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

До этого в Благовещенске загорелось производственное здание. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды спасатели проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и открытых водоисточников. С огнем боролись более 40 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее пожар произошел в ростовском СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами