Украинские дроны атаковали Орловскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждений и пострадавших нет. На местах падения обломков дронов работают сотрудники МЧС и правоохранители.

Клычков поблагодарил военных, которые защищают область от вражеских атак.

С 12:20 до 15:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Больше всего целей — шесть — сбили в Брянской области. Еще пять дронов ликвидировали в столичном регионе, один из них летел непосредственно в сторону Москвы. В Орловской области нейтрализовали четыре БПЛА, в Калужской и Смоленской областях — по два.

21 июля в Минобороны РФ также рассказали, что системы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА над российскими регионами. Наибольшее число целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе.

Ранее в Ростовской области из-за атаки дронов произошел пожар на вокзале.