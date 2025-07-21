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Мать экс-музыканта The Hatters раскрыла детали его гибели

РБК: экс-музыкант The Hatters и его жена разбились, возвращаясь с соревнований
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vadim_rulman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев и его супруга Екатерина погибли, возвращаясь домой с соревнований. Подробностями поделилась мать музыканта Светлана Рулева в беседе с РБК.

По словам женщины, ее сын Вадим вместе с женой посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. Трагедия произошла на обратном пути, уточнила Светлана.

«На крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колесами автомобиля», — сообщила она.

Она добавила, что о месте и времени прощания будет известно позже.

35-летний музыкант вместе с женой разбились на мотоцикле в Выборгском районе Ленобласти. Авария произошла вечером 19 июля на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка».

Вадим и Екатерина ехали на мотоцикле BMW. Когда дорога начала закругляться вправо, Рулев набрал слишком большую скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался во внедорожник Range Rover. Тромбонист и его 33-летняя жена погибли на месте ДТП.

По данным «Mash на Мойке», в этом году музыкант не привлекался за нарушение ПДД. При этом на водителя Range Rover с начала 2025-го составили 37 административных протоколов.

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