На Филиппинах приостановили работу госучреждений из-за непогоды

На Филиппинах приостановили работу государственных и учебных учреждений — в центральной части страны сильные ливни. Из-за непогоды пострадали шесть человек, сообщается на сайте Канцелярии президента.

По данным МВД Филиппин, в результате ливней шесть человек пропали без вести, около 35 тысяч граждан разместились в эвакуационных центрах.

«‎Малаканьянг объявил о приостановке работы государственных учреждений и учебных занятий на всех уровнях в столичном регионе Манилы и восьми соседних провинций, начиная с 13 часов по местному времени (8:00 мск) из-за продолжающихся сильных дождей»‎, — сказано в сообщении.

Также из него следует, что все экстренные службы должны продолжить работу. Частные фирмы, как уточняется, работают в режиме, предусмотренном руководством.

21 июля в Москве на фоне дождя и подтоплений перекрыто движение на Сколковском шоссе в районе дома 45; на проспекте Мира в районе дома 133 (под мостом в районе реки Яуза); на улице Тихая.

В Дептрансе уточнили, что движение транспорта восстановлено в районе Нагатинской набережной в Проектируемом проезде №4062, на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1 и на Волоколамском шоссе в районе дома 142.

Ранее в Москве из-за ливня затонуло такси.