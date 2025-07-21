В Госдуме объяснили, в каких случаях можно опоздать на работу из-за непогоды

Депутат Бессараб: опоздать из-за погоды можно только если это стихийное бедствие

В России погодные условия официально не являются допустимой причиной для опоздания на работу – в Трудовом кодексе таких статей нет. В остальных случаях сотрудникам придется доказать, что опоздание связано с неблагоприятными условиями и возникшими из-за этого заторами, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Чаще всего работодатели идут навстречу сотрудникам и учитывают, что при плохой погоде могут быть сложности с транспортом, особенно если человек заранее предупреждает о задержке в дороге, отметила депутат. В других случаях придется доказать, что опоздание связано с погодными условиями – например, для этого можно предъявить комиссии по трудовым спорам билет на автобус, информацию с регистратора.

Что касается официально допустимых причин опоздания, то в ТК погодные условия в качестве таковых не значатся, подчеркнула Бессараб.

«Другое дело, если это стихийное бедствие. Но об этом необходимо иметь постановление муниципального образования», — заключила парламентарий.

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