Врач оценила пользу кофе для здоровья

Употребление кофе в умеренном количестве может принести пользу для здоровья, поскольку напиток обладает антиоксидантными свойствами, тонизирующим эффектом, положительно влияет на периферические сосуды и улучшает кровоснабжение сердечной мышцы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Она уточнила, что польза и вред каждого вида кофе заключается в содержании в нем кофеина. При этом в растворимых вариантах концентрация будет меньше, чем в приготовленном в аппарате.

«Использовать кофе как стимулятор ни в коем случае нельзя. Организму нужен полноценный отдых, а напитки лишь маскируют признаки утомления. А если пытаться таким способом компенсировать усталость, то можно подорвать здоровье, и в первую очередь это скажется на психике, вызовет тревогу и раздражительность», — отметила Макиша.

По ее словам, кофе лучше пить до 18:00−19:00, потому что он может повлиять на качество сна. Врач отметила, что людям лучше изучить свою индивидуальную реакцию на напиток, потому что организм людей может по-разному реагировать на кофеин.

Диетолог Виктория Говорушко до этого говорила, что в жару не стоит увлекаться кофе, в том числе холодным, поскольку он выводит воду из организма. По ее словам, лучше пить обычную воду, не менее полутора литров.

Ранее врач объяснила, почему в жару от кофе сильнее потеют.