Самолет, летевший из Нижневартовска в Сочи, прервал полет из-за самочувствия пассажира

Самолет, летевший из ХМАО в Сочи, сел в Оренбурге из-за самочувствия пассажира

Самолет Utair совершил экстренную посадку из-за самочувствия пассажира. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident.

ЧП произошло 18 июля на борту Boeing 737. Экипаж самолета, выполнявший рейс по маршруту Нижневартовск — Сочи, принял решение о вынужденной посадке из-за нештатной ситуации.

Как сообщается, срочная помощь потребовалась одному из пассажиров по причине ухудшения самочувствия. Лайнер благополучно сел в аэропорту Оренбурга, пассажира доставили в медучреждение.

До этого самолет не смог с первого раза сесть в Чите из-за работника на посадочной полосе. Инцидент произошел утром 15 июля на аэродроме Кадала. По данным канала, сотрудник аэродромной службы появился на полосе в момент захода лайнера Airbus A320, выполнявшего рейс из Екатеринбурга, был вынужден прервать посадку и уйти на второй круг из-за работника, который неожиданно вышел на взлетно-посадочную полосу. Экипаж решил уйти на повторный заход и успешно посадил самолет спустя 14 минут.

Ранее мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту.