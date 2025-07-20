Работу аэропортов на фоне ограничений полетов проверит прокуратура

Прокуратура осуществит мониторинг работы аэропортов Москвы на фоне ввода ограничений на прием и отправку рейсов из-за атак БПЛА. Об этом сообщается в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг», — рассказали в прокуратуре.

Гражданам порекомендовали обращаться к дежурному прокурору по телефону +7(999)663-38-09 в случае нарушений их прав.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 93 дрона. Утром 20 июля на пути в Москву был перехвачен еще один дрон.

Атаки отражали в период с 23:30 до 7:00 мск. Наибольшее количество дронов — 38 — сбили над Брянской областью. На втором месте оказался Московский регион, где уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

На этом фоне на запасные аэродромы было направлено 134 самолета, из них 78 летели в Шереметьево. Из-за последовавших сдвигов в расписании авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Челябинск, которые должны были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20) и Минводы (11:00).

Ранее украинский беспилотник атаковал семью в Запорожье.