Стало известно, сколько поездов задерживаются в пути в Крым

Гранд Сервис Экспресс: в пути в Крым задерживаются шесть поездов «Таврия»

В пути следования в Крым задерживаются шесть поездов «Таврия», из Крыма — восемь из-за атаки дронов ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В компании отметили, что время задержки поезда в пути может измениться.

Утром 19 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за обрыва ЛЭП после атаки беспилотника обесточены два состава на узловой станции Лихая. После падения обломков БПЛА было остановлено движение поездов на перегоне Лихая–Замчалово. Задержаны более 50 составов. Для компенсации запущен дополнительный поезд по маршруту Воронеж – Москва.

Позднее перевозчик Гранд Сервис Экспресс сообщил о том, что 12 поездов между Крымом и Москвой задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Пять из них следуют в Крым, семь из Крыма. Время задержки составляет от полутора до семи часов.

Спустя некоторое время, движение поездов на закрытом из-за атаки БПЛА перегоне было возобновлено. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, восстановительные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что туроператоры РФ готовы помочь туристам южных курортов после задержки поездов.