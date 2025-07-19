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Аэропорт Геленджика после открытия столкнулся с нехваткой персонала

РИА Новости: в открывшемся аэропорту Геленджика возникла нехватка персонала
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АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

Генеральный директор аэропорта Геленджика Иван Таранченко сообщил РИА Новости о нехватке персонала в воздушной гавани, которая возобновила работу после трехлетнего закрытия.

Он пояснил, что аэропорт формирует постоянный и сезонный штат сотрудников. По его словам, сезонный персонал традиционно набирают в марте-апреле, чтобы обеспечить время для обучения.

Таранченко отметил, что во время простоя аэропорта персонал не увольняли — сотрудники все это время сохраняли рабочие места и получали зарплату. Для поддержания квалификации их направляли на работу в аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга и Казани, обеспечивали новой техникой, а также организовывали обучение и курсы повышения квалификации.

Аэропорт Геленджика, закрытый в 2022 году, снова начал принимать и отправлять самолеты. Сегодня там приземлился первый за три года рейс из Москвы, почти все места на борту были заняты. Полет продлился четыре часа: теперь маршрут воздушных судов пролегает через Казахстан, Каспийское море и горы Кавказского хребта. Какие впечатления остались у путешественников — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФАС России сообщили, что контролируют стоимость авиабилетов в Геленджик.

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